Adrillen 2026 feestelijk geopend met traditioneel kanonschot

WINSCHOTEN – Met het traditionele kanonschot voor het gemeentehuis aan de Langestraat is maandagmorgen de Allerheiligenmarkt, beter bekend als Adrillen, officieel geopend. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema gaf het startsein voor de jaarlijkse markt, die al sinds 1816 een vaste traditie is in Winschoten.
De officiële opening begon om 9.50 uur. Stadsomroeper Jan Veen kondigde het moment aan, waarna het Exercitie Peloton Bourtange het traditionele kanonschot verzorgde. Hierbij waren ook de Herauten van Ihrhove (Dld) van de partij. Aansluitend trok de officiële rondgang, met de Millrose Jazzband voorop, door de binnenstad. Ook streetband De Klinkers uit Winschoten zorgde voor muzikale begeleiding in de straten. Aan het publiek werden, in het kader van het jubileumjaar, linnen tasjes uitgedeeld.
Vanaf 9.00 uur konden bezoekers terecht bij meer dan honderd marktkramen, verspreid door het centrum. Het aanbod varieerde van uiteenlopende koopwaar tot etenswaren. Zoals ieder jaar kwamen inwoners en bezoekers uit de regio naar Winschoten om over de markt te struinen en bekenden tegen te komen.
Meer dan alleen een jaarmarkt
Naast de traditionele jaarmarkt was er ook dit jaar volop ruimte voor andere activiteiten. Op het Marktplein stond de kermis, die tot 22.00 uur geopend is. Vanaf 15.00 uur staat daar ook feest in de feesttent op het programma.
De hobbymarkt, die al sinds 1976 onderdeel uitmaakt van Adrillen, vond dit jaar plaats in de Tramwerkplaats. Bezoekers konden daar gratis naartoe met een treintje vanaf het Schönfeldplein. Ook in het centrum waren diverse activiteiten, waaronder straattheater en muziekoptredens.
Op het Israëlplein konden bezoekers zich uitleven met grote spellen, zoals reuze Jenga, Twister XL en Mega 4 op een rij. Daarnaast werd samen met graffitikunstenaar Merijn Jansse van Noordwijk gewerkt aan een groot kunstwerk in het teken van Adrillen. Bij de Gezonde Huiskamer konden belangstellenden terecht voor een gratis leefstijlcheck.
In de Marktpleinkerk was een tentoonstelling van kerststallen te bekijken. Daarmee bood Adrillen ook buiten de markt en kermis verschillende mogelijkheden voor een bezoek aan de binnenstad.
Traditie die blijft
Adrillen kent een lange geschiedenis. Waar de jaarmarkt vroeger vooral bekendstond om de handel in koeien en paarden, bestaat het aanbod tegenwoordig uit meer dan honderd kramen met uiteenlopende producten. De kermis is sinds 1968 een vast onderdeel van het evenement.
De combinatie van markt, muziek, kermis en nevenactiviteiten maakt Adrillen al generaties lang tot een jaarlijks ontmoetingsmoment voor Winschoten en de omliggende regio.
Foto’s: Anita Meis