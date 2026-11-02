Cafetaria De Venne opent deuren tijdens Adrillen in Winschoten

WINSCHOTEN – Winschoten heeft er een nieuwe cafetaria bij. Melvin en Zoë Evenboer openden maandag hun Cafetaria De Venne aan de Venne 1. De opening viel samen met de jaarlijkse Allerheiligenmarkt, beter bekend als Adrillen.
Voor Melvin Evenboer is de opening een bijzonder moment. Met de start van de cafetaria gaat een langgekoesterde wens in vervulling. „Een droom die uitkomt”, vertelt hij enthousiast.
Bij Cafetaria De Venne kunnen klanten terecht voor onder meer patat, milkshakes en andere snacks. Met de opening op een van de drukste dagen van het jaar in Winschoten zetten de eigenaren hun eerste stap met de nieuwe zaak.
De cafetaria is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur. Op zondag kunnen klanten er terecht van 16.00 tot 20.00 uur. Op maandag is de zaak gesloten.