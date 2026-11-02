Damclub Winschoten blijft damsport promoten

WINSCHOTEN – Alle damverenigingen in Nederland zijn wekelijks bezig de damsport te promoten, met als kerntaak de onderlinge competitie voor senioren en eventueel deelname aan de Nationale Competitie van de KNDB. Dit vindt overigens altijd plaats op zaterdagen vanaf klokslag 12:00 uur. Om de damsport voor de toekomst te garanderen kennen veel damverenigingen een gezonde jeugdafdeling en worden damlessen gegeven op de basisscholen. De provinciaal Groninger Dambond (PGD) speelt hier goed op in en kent dit seizoen maar liefst 21 deelnemers (senioren) aan het persoonlijk provinciaal kampioenschap (PPK). 10 spelers in de hoofdklasse en 11 deelnemers in de 1e klasse. Voor de liefhebbers komen er nog diverse (eendaags) toernooien langs, van 1 uur speeltijd/spelers per partij tot Rapid- en Blitz-toernooien. Begin mei 2027 komt de jeugd in actie voor de provinciale Groningse titel.
Dat zijn vervolgens benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren.
13e Scholendamtoernooi
Begin januari 2027 staat het 13e scholendamtoernooi van de regio Oost-Groningen gepland in het theatercafé van Cultureel centrum De Klinker in Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultureel centrum de Klinker en Damclub Winschoten. Naar verwachting nemen, per categorie, tussen de 16 en 20 viertallen deel aan deze titelstrijd, namelijk 13 januari voor groep 3 t/m 6 en 27 januari voor groep 7/8. CBS De Vossenburcht wist, dit jaar, zelfs de finale te bereiken bij groep 7/8. Via de regio Oost-Groningen kunnen de viertallen zich vervolgens plaatsen voor het provinciaal Gronings Kampioenschap met daarna de ½ finale en de finale om de NK-titel.
“Trainingsgroep”
Na een aanloopperiode van ca. 6 maanden is Damclub Winschoten begin januari 2025 gestart met een zogenaamde “Trainingsgroep” op de vrijdagavond in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Rozenstad. Om 18:30 uur wordt maximaal één uur begrijpelijke theorie onderwezen op het zogenaamde demonstratiebord, om daarna tot 21:00 uur een onderlinge partij te spelen. Deze trainingsgroep is een zogenaamde “gouden greep” geweest en wordt zeer op prijs gesteld door de deelnemers. De middelbare schoolleerlingen mogen eveneens aanschuiven.
Regio-Cup jeugdtoernooien en NK toernooien
Elk seizoen komen zo’n 16 jeugdtoernooien langs, sowieso 6 regio cup toernooien in Hoogeveen, Groningen, Hijken, Gramsbergen, Dedemsvaart en Winschoten. Dan komen nog de Provinciale kampioenschappen voor benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren.
Voor dezelfde leeftijdscategorieën eveneens de halve finale en finales om de NK-titel.
Bron: Geert Lubberink