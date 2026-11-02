Emoties bij benefietconcerten – steun voor Oekraïne

GRONINGEN – De Oekraïense zangers zijn er helemaal stil van als ze van hun gastgezin het voorlopige bedrag horen dat ze met de concerten in Leek, Sappemeer en een mis in Groningen bij elkaar gezongen hebben: nog niet alles is geteld en verrekend maar de teller staat al op ruim € 14.000 – voor hulp aan oorlogsslachtoffers in Oekraïne. In hun beste Engels en zichtbaar ontroerd laten ze weten dat ze zich hierdoor enorm gesteund voelen.
Tijdens de wekenlange concerttour houden ze via hun mobieltjes contact met familie en vrienden thuis in Kyiv. De situatie is zwaar, en er is angst en grote onzekerheid bij berichten over ballistische aanvallen op wijken waar familie van koorleden wonen. Als de zangers zich verontschuldigen dat ze tijdens het eten hun moeder even appen of alles oké is, wordt de oorlog wel heel tastbaar, vertelt een ander gastgezin.
De spanning is voelbaar wanneer bij de benefietconcerten in Sappemeer het projectkoor Midden-Groningen onder leiding van de Hoogezandster dirigent Wim van de Laar het Requiem van Fauré gezongen wordt. Ook al spreek je elkaars taal niet, de taal van de muziek overbrugt alles. Het samen zingen, en dan nog wel een dodenmis, geeft een intens gevoel van verbondenheid.
Bij elkaar komen om te repeteren is in thuisstad Kyiv heel moeilijk geworden. Dat de Oekraïense koren Dzvinochok en Vognyk, onder leiding van dirigenten Ruben Tolmachov en Olena Solovey, weer een heel nieuw en fris programma konden brengen, laat de vindingrijkheid en kracht zien van deze jonge mensen. Hun repertoire klinkt perfect: fris, helder, hemels…
Van de Laar noemt de concerten een muzikaal én menselijk succes, het laat zien hoe muziek mensen kan verbinden en hoop kan geven. Tolmachov vertelt dat het Oekraïense volkslied, als verrassing ingestudeerd en meegezongen door de zangers van het projectkoor, hem emotioneerde.
Het publiek reageerde bij alle concerten, met een staande ovatie. Na afloop spraken ze over een concert dat hen diep had geraakt, niet alleen door de hoge muzikale kwaliteit, maar ook door de menselijke verhalen achter de muziek.
Dat de concerten in onze provincie samen ruim € 14.000 opbrachten voor hulp aan Oekraïne maakt het extra bijzonder. Muziek bleek opnieuw veel meer te zijn dan kunst alleen: zij bracht mensen samen, bood troost en gaf hoop. Het was indrukwekkende combinatie van artistieke kwaliteit, saamhorigheid en medemenselijkheid.
Bron: Marjan Pierhagen