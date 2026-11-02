Gemeente Veendam biedt hulp bij aanschaf energiezuinige apparaten

VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden € 650,- tegoed krijgen voor energiezuinige apparaten. Met de regeling Veendam Bespaart Samen – hulp bij energiezuinige apparaten wil de gemeente inwoners helpen energie te besparen en de energierekening te verlagen.
Wethouder Frans Kooistra: “Iedere besparing op de energierekening is welkom. Met deze regeling helpen we inwoners met een laag inkomen bij de aanschaf van een energiezuinig apparaat, zoals een koelkast, vriezer of wasmachine. Zo kunnen zij energie besparen en hun energierekening verlagen.”
Digitale tegoedbon
Inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor hen geldt, kunnen de regeling aanvragen. Zij ontvangen een digitale tegoedbon van € 650,-, te besteden bij deelnemende winkels in Veendam. De bon is bedoeld voor apparaten met minimaal energielabel A, zoals een koelkast, vriezer of wasmachine.
Meer informatie over de voorwaarden, de deelnemende winkels en het aanvragen staat op www.veendam.nl/zuinigeapparaten. Aanvragen kan digitaal met DigiD. Een papieren aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de balie van de gemeente in het BWI (Jan Salwaweg 1), het Informatieplein van vanBeresteyn (op woensdag) en bij De Basis (Jan Salwaplein 3).
Bron: Gemeente Veendam