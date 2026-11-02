Groningstalige dichter en liedjesschrijver Henk Puister (73) overleden

HOOGEZAND – De Groningstalige dichter, schrijver en liedjesschrijver Henk Puister is vrijdag op 73-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hoogezand overleden. Met zijn gedichten, verhalen, columns en liedteksten heeft hij decennialang bijgedragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Groninger taal en cultuur.
Puister begon rond 1983 met het schrijven van gedichten en verhalen in het Gronings. Zijn werk verscheen onder meer in het Grunneger tiedschrift Krödde, in Toal en Taiken en in verschillende bloemlezingen. In 2001 verscheen de dubbelbundel Woddels van mien bestoan, waarin een dertigtal gedichten van Puister werd opgenomen naast werk van Henk Smit. De bundel werd uitgegeven door Biblionet Groningen ter gelegenheid van de Groninger Boekendagen.
Erkenning voor zijn werk
Op 22 maart 2024 ontving Puister de K. ter Laanprijs voor zijn bijdrage aan de Groningstalige cultuur. De prijs wordt eens per twee jaar toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Groningstalige cultuur. Puister was de eerste dichter die de onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Aan de prijs waren een geldbedrag van duizend euro en een bronzen beeldje van kunstenares Natasja Bennink uit Ezinge verbonden.
Naast zijn werk als dichter en schrijver was Puister actief als liedjesschrijver. Hij schreef nummers voor onder anderen Wia Buze, Krzysztof Groen en Alex Vissering. Ook maakte hij zelf muziek. Samen met Ben Zuur, die zang en gitaar voor zijn rekening nam, vormde hij het duo Puister en Zuur. Zij maakten onder meer de nummers Mien Damster toren en Leg dien heufd moar op mien scholder. Daarnaast maakte Puister deel uit van de band Tekielja.
De in 2025 overleden streektaalconsulent, zanger en programmamaker Henk Scholte omschreef Puister waarderend als de laidjessmid van Hoogezand.
Warme herinneringen bij RTV Westerwolde
Ook bij RTV Westerwolde laat Puister herinneringen na. Janny de Vries had in haar programma Dieverdoatsie regelmatig contact met hem. De gesprekken en het contact hebben warme herinneringen achtergelaten. Puister was een bekende en gewaardeerde naam binnen de wereld van de Groninger streektaal, waarin hij met zijn werk en persoonlijkheid veel heeft betekend.
Op zijn rouwkaart staat een gedicht dat mogelijk tot zijn laatste werk behoort. In Leste vroage klinkt een ingetogen, persoonlijke vraag:
Ik was nait meer as n pluuster.
Nou poest Doe mie hier vot.
t Is in Joen Huus nait duuster.
Mag ik binnenkomen, God?
De regels vormen een verstilde afsluiting van het leven van een man die de Groninger taal zijn leven lang een stem gaf.
De uitvaart van Henk Puister vindt aanstaande vrijdag plaats.