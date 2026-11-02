Laatste jaar betalingsregeling coronaschulden ingegaan, hulp blijft beschikbaar

REGIO – Ondernemers met openstaande coronaschulden hebben nog 11 maanden de tijd om hun schuld binnen de betalingsregeling af te lossen. De regeling stopt voor het grootste deel van de ondernemers op 1 oktober 2027.
In het derde kwartaal van 2026 hebben 4.500 ondernemers hun resterende coronaschuld vervroegd afgelost. Per 28 oktober hebben nog 73.000 ondernemers een betalingsregeling op een schuld van 1,9 miljard euro. Dat blijkt uit de nieuwste update van de Belastingdienst.
Hulp blijft beschikbaar
Ca. 25.000 ondernemers hebben een achterstand in hun betalingsregeling. De Belastingdienst blijft zich inzetten om zoveel mogelijk levensvatbare ondernemers hun schuld te laten aflossen binnen een passende regeling. Daarom blijft hulp beschikbaar ook in dit laatste jaar van de betalingsregeling.
Onder voorwaarden kunnen ondernemers gebruikmaken van een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling tot maximaal zeven jaar. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over hoe een ondernemer dit kan aanvragen en welke voorwaarden dit mogelijk is.
Ook kunnen ondernemers terecht bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, het adviesteam van de Kamer van Koophandel of Geldfit Zakelijk. Deze organisaties bieden ondersteuning en praktische oplossingen die aansluiten bij de situatie van de ondernemer.
Nog één jaar betalingsregeling
Tijdens de coronacrisis vroegen ongeveer 400.000 ondernemers bijzonder uitstel van betaling aan. De meeste ondernemers hebben hun coronaschuld inmiddels volledig afgelost.
Op 1 oktober 2022 startte de betalingsregeling coronaschulden. Hier hebben ruim 266.000 ondernemers gebruik van gemaakt. Op dat moment ging het om een openstaande schuld van ongeveer 20 miljard euro die in 60 maandelijkse termijnen kon worden afgelost.
Nu het laatste jaar van de regeling ingaat, staat nog 1,9 miljard euro aan coronabelastingschuld open bij 73.000 ondernemers.
Bron: Belastingdienst