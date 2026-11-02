Lezing: Verzet door de familie Brouwer tijdens WOII

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 15 november komt Jan-Willem van de Kolk in Museum van de Streek een lezing geven over het verzet van de familie Brouwer. In 2020, in Veerten 5-3, publiceerde hij al eens een verhaal over deze familie, die heel actief was in het verzet maar van wie hun precieze activiteiten lange tijd onbekend waren. Pas na 75 jaren kwamen we meer te weten over hun moedige daden. Over de oorlog spraken ze niet. Thie, Watsina, Jantina en Aaltje Brouwer deden slechts hun plicht.
Jan-Willem van de Kolk deed onderzoek naar zijn eigen voorouders en kwam zo de levens van de familie Brouwer op het spoor. Hij vertelt in zijn lezing over de bijzondere Veenkoloniale familie, toont een unieke video van de Shoah Foundation van Steven Spielberg en laat enkele geluidsfragmenten horen.
Moedige daden
De familie woonde aan de Zuidzijde in Gasselternijveenschemond en tijdens de oorlogsjaren aan de Handelskade in Stadskanaal. In en rond hun woning verborgen ze wapens, een drukpers en vier onderduikers. Thie was mede-oprichter van het illegale krantje Trouw en bewoog zich in de hoogste kringen van het Nederlands verzet. Zo was hij nauw bevriend met Johannes Post, die zijn verzetsdaden waar ook Thie bij betrokken was, met de dood moest bekopen.
Na de oorlog had hij als voedselcommissaris de zorg over de boerderijen van maar liefst 1300 Drentse NSB-boeren. Hij was in die periode ook zestien jaren wethouder van de gemeente Assen en later gedeputeerde.
Watsina, zijn echtgenote, vervoerde illegale kranten, wapens en voedselbonnen die ze verstopte in een kinderwagen. Moeder en weduwe Jantina Brouwer-Groenwold verborg op 81-jarige leeftijd verzetsstrijders en Joodse onderduikers in haar huis, terwijl Jantina’s ongehuwde dochter Aaltje de dagelijkse zorg voor hun gasten op zich nam.
Thie Brouwer liet zich tijdens zijn loopbaan niet uit over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas op hogere leeftijd, in de jaren zeventig, sprak hij erover in huiselijke kring op verzoek van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij noemde zichzelf ‘niet zo’n vechtjas in de voorste linies’. Maar hij was wel een man met principes, een organisator en een baken in de storm.
Activiteit: Lezing door Jan-Willem van de Kolk: Het verzet door de familie Brouwer tijdens WOII
Datum: 15 november, aanvang 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur.
Locatie: Museum van de Streek, Continentenlaan 2, 9501DG Stadskanaal
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Bron: Museum van de Streek