Magie, theater en muziek komen samen bij Niek & Guy in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 8 november staan Niek & Guy in vanBeresteyn met hun debuutvoorstelling LEGATUM. In een spectaculaire mix van magie, theater, muziek en humor zoeken de twee illusionisten naar een plek waar niets helemaal is wat het lijkt.
Niek Takens en Guyllaume Wibowo waren in 2023 de grote smaakmakers tijdens de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival en speelden datzelfde jaar mee in de variétéshow Brothers van de Ashton Brothers. Voor LEGATUM werken ze opnieuw samen met de Ashton Brothers: de regie is in handen van Friso van Vemde.
In de voorstelling brengen Niek & Guy een ode aan de grensverleggende goochelkunst van hun mentor Ger Copper. Met illusies, humor en meeslepende verhalen gaan ze op zoek naar een mysterieuze plek waar ze hem nog één keer in de ogen kunnen kijken. Theaterkrant voorspelde na het zien van het duo zelfs dat Niek & Guy zich niet tot de Nederlandse theaters zullen beperken.
Datum: zondag 8 november 2026
Aanvang: 15.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn