Meerdere mishandelingen tijdens Oktoberfest in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 17 en 18 oktober hebben er tijdens het Oktoberfest in Stadskanaal meerdere mishandelingen plaatsgevonden.
Op zaterdag 17 oktober stond Sportpark Noord in het teken van het Mingels Oktoberfest. In de volledig in Oktoberfest stijl aangeklede feesttent stonden optredens van de Lawineboys, Palemiger Spatzen, Das Oktoberstunde en DJ Joep Verhaar op het programma.
Helaas vonden er ook meerdere mishandelingen plaats. De politie doet hier onderzoek naar en komt graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.