Open dag Friese Rijders markeert start wintercampagne

HAULERWIJK – Stichting Friese Rijders opent op zaterdag 7 november de deuren van haar nieuwe kantoor in Haulerwijk. Voor het eerst is er ruimte voor een uitgebreid dagprogramma met landelijke sprekers, onder wie de Oekraïense ambassadeur en Pascalle Grotenhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook opent oorlogsfotograaf Daphne Wesdorp deze dag een foto-expositie met indringende beelden vanaf de frontlinie in Oekraïne.
Landelijke sprekers en gratis patat
Tijdens het dagprogramma spreken verschillende gasten over de actuele situatie in Oekraïne en de betekenis van humanitaire hulp. Naast de Oekraïense ambassadeur en Pascalle Grotenhuis zijn ook de bekende patatbakkers Franky en Coen aanwezig met hun patatkar. Zij delen gratis patat uit en vertellen als sprekers over hun ervaringen in Oekraïne.
Oorlogsfotograaf Daphne Wesdorp opent haar foto-expositie in het nieuwe kantoorpand. Haar foto’s geven een indringend beeld van het leven aan en rond de frontlinie. Ze is zelf aanwezig om bezoekers meer over haar werk te vertellen.
Het volledige programma en de aanvangstijden van de verschillende onderdelen staan op www.frieserijders.nl.
Hulp hard nodig in aanloop naar de winter
De komende winter zal opnieuw veel van de Oekraïense bevolking vragen en de behoefte aan humanitaire hulp neemt toe. De bombardementen door heel Oekraïne worden intensiever, waaronder aanvallen op elektriciteitscentrales. Zelfs nu de winter nog moet beginnen, zijn er al signalen van toenemende voedseltekorten in grote steden. Vooral mensen zonder werk komen door de hoge inflatie steeds moeilijker aan voldoende voedsel.
Friese Rijders breken records
De hulpverlening van de Friese Rijders groeit sterk. In 2026 heeft de organisatie inmiddels 865.897 mensen geholpen. De donatie-inkomsten zijn opgelopen tot € 1.471.425, tegenover iets meer dan één miljoen euro in heel 2025. Het streefbedrag voor 2026 is € 1.875.000.
Ook het aantal ingezamelde generatoren laat een sterke stijging zien. Waar de teller in 2025 op 550 stond, zijn er dit jaar inmiddels 1.174 generatoren ingezameld en geleverd.
De betrokkenheid van het Nederlandse publiek is ook online zichtbaar: de Facebookpagina van de Friese Rijders is dit jaar al 6,3 miljoen keer bekeken.
Bestuurslid Arnaud Dijkstra: “We zijn alle mensen in Nederland die onze hulpverlening steunen heel dankbaar. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan hulp groot.”
Negentig vrijwilligers bereiden hulptransporten voor
Tijdens de open dag zijn ongeveer negentig vrijwilligers aan het werk. Opvallend is dat ongeveer de helft van de vrijwilligers bestaat uit Oekraïense vluchtelingen die inmiddels in Nederland verblijven. Samen maken zij hulpgoederen klaar voor transport naar Oekraïne. Bezoekers en pers kunnen zo met eigen ogen zien hoe de hulptransporten worden voorbereid.
Over Stichting Friese Rijders
Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog humanitaire hulp biedt aan Oekraïne. Inmiddels heeft de stichting meer dan 300 transporten uitgevoerd en 447 vluchtelingen naar Nederland geëvacueerd.
De organisatie biedt snelle, directe noodhulp aan mensen die door oorlog in gevaar of acute nood verkeren. Het doel is levens te redden, menselijk lijden te verzachten en de menselijke waardigheid te beschermen.
Met het zogenoemde bananendoosconcept worden jaarlijks tienduizenden dozen met hulpgoederen ingezameld en via lokale partners verspreid onder mensen die deze hulp hard nodig hebben.
Meer informatie: www.frieserijders.nl
Bron: Stichting Friese Rijders/ Foto’s: Studio Theresa, Jarno van den Noort en Daphne Wesdorp