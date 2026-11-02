Politie Stadskanaal zoekt getuigen van aanrijding

STADSKANAAL – Op zaterdag 31 oktober heeft omstreeks 11.55 uur op de T-splitsing van de Noorderkanaalweg, Zijdstukkerweg en Kalkovenweg een verkeersongeval plaatsgevonden. Bij deze aanrijding is lichamelijk letsel ontstaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht en komt graag in contact met getuigen.
Heb jij het ongeval zien gebeuren? Beschik je mogelijk over dashcambeelden of andere beelden uit de omgeving rond dat tijdstip? Neem dan contact op via 0900-8844.
Alle informatie en beelden kunnen helpen bij het onderzoek.
Bron: Politie Stadskanaal