Politie Stadskanaal zoekt getuigen van aanrijding

Eerst nog wat lichte neerslag, vanmiddag opklaringen en kans op een bui

Maandag – In onze regio start de maandag vrij grijs en valt er vanochtend in het oosten af en toe nog wat lichte regen of motregen. In de loop van de ochtend droogt het op en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af over Oost-Groningen, al blijft een enkele plaatselijke bui niet helemaal uitgesloten. Met een matige noordenwind van 3 tot 4 Bft komt de middagtemperatuur uit op rond de 12°C. Vanavond blijft er kans op een enkele bui bij een matige wind uit het noordoosten.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag is het half tot zwaar bewolkt en valt er plaatselijk nog wat lichte motregen. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 7°C. De noordoostenwind neemt iets in kracht af en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft.

Dinsdag – Morgen, dinsdag 3 november, start de ochtend in onze streek met vrij veel bewolking en lokaal nog wat lichte motregen, maar tussendoor schijnt heel af en toe de zon. Gedurende de middag knapt het weerbeeld vanuit het oosten fors op: de bewolking maakt plaats voor zonnige perioden en het blijft overal droog. Met een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft wordt er wel wat frissere lucht aangevoerd en komt de middagtemperatuur niet hoger uit dan een graad of 10°C. Dinsdagavond verloopt helder en droog bij een matige oostelijke wind.

Tip van de redactie: Neem vanochtend nog even een paraplu of regenjas mee voor de eerste motregen. Vanmiddag en vooral morgenmiddag leent het drogere weer met zonnige momenten zich weer prima voor een herfstwandeling.