Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe bestaat 1 jaar; binnenkort vestiging bij Afeer Blijham

GRONINGEN, DRENTHE, BLIJHAM – Het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe viert één jarig bestaan. Binnenkort opent een vestiging bij Afeer aan de Winschoter Hogebrug in Blijham.
Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het Werkcentrum, dé plek waar inwoners en werkgevers terecht kunnen voor alle vragen over werk en scholing. Online via www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl of op onze locatie aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen.
Sinds de opening hebben bijna 1400 inwoners hun vraag gesteld via het contactformulier op hun website. Ook kwamen er 460 inwoners met vragen binnenlopen bij de locatie aan de het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Daarnaast kregen ze 31 vragen van werkgevers.
Kwartiermaker Bettien Stiksma: “Inwoners en werkgevers weten ons al goed te vinden en steeds meer mensen kunnen een volgende stap naar (ander) werk of scholing maken. En dat doen we met steeds meer enthousiaste collega’s in het netwerk van de samenwerkende partijen in het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe. En we groeien door, want binnenkort kun je ook langskomen bij onze locatie Assen aan de W.A. Scholtenstraat 22 bij WPDA en in Blijham aan de Winschoter Hogebrug 1 bij Afeer, zodat we nog beter bereikbaar zijn in de regio.“
In het Werkcentrum werken verschillende organisaties samen, zoals gemeenten, UWV, VNO NCW MKB Noord, FNV/CNV, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college, DNA Next. Samen zorgen we ervoor dat inwoners en bedrijven in onze regio goede hulp krijgen bij vragen over werk en scholing.
Iedereen is welkom bij het Werkcentrum. Of je jong bent of oud, net klaar met school of bijna met pensioen, werk zoekt of personeel nodig hebt: we staan voor je klaar.
Kom 10 november kennismaken met het Werkcentrum
Op dinsdag 10 november van 13.30 tot 16.00 uur organiseert het Werkcentrum een inspirerende Themamiddag. Bezoekers kunnen in gesprek met loopbaancoaches, CV-specialisten, scholingsadviseurs en uitzendorganisaties. Daarnaast zijn er mini-workshops, advies over carrièremogelijkheden én de mogelijkheid om een professionele profielfoto te laten maken. Alle informatie vind je op de www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl
Bron: Werkcentrum