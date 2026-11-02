Winnaars standhouders competitie Adrillen 2026 bekend

WINSCHOTEN – Tijdens Adrillen in Winschoten zijn vandaag de prijzen van de standhouders competitie uitgereikt. Wethouder Erich Wünker zette drie marktkooplieden in het zonnetje die met hun vakmanschap, presentatie en enthousiasme iets bijzonders toevoegen aan de jaarmarkt. Dit jaar waren er prijzen in drie categorieën: Beste Ambacht, Beste Standwerker en Beste Nieuwkomer.
Dit zijn de winnaars van 2026:
- Beste Ambacht – Hollandse Gebakkraam Struijk-Harms & Zonen. Al generaties lang wordt het vakmanschap binnen dit familiebedrijf doorgegeven. Met maar liefst 67 jaar ervaring in het vak laat de gebakkraam zien wat ambacht en traditie betekenen.
- Beste Standwerker – Stropiewafel. Met een enthousiaste manier van verkopen en direct contact met het publiek weet deze standhouder van een bezoek aan de kraam een belevenis te maken.
- Beste Nieuwkomer – Dylan’s Friet. Met een verzorgde kraam en zichtbaar plezier in het vak maakt Dylan’s Friet een mooie binnenkomer op Adrillen!
Waardering voor de marktkooplieden
Wethouder Erich Wünker reikte de prijzen persoonlijk uit. “We mogen best wat vaker stilstaan bij de mensen die onze markt mogelijk maken. Al die marktkooplieden die ’s ochtends vroeg hun kraam opbouwen en ieder jaar weer naar Winschoten komen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Met deze prijzen geven we een paar van hen wat extra erkenning, maar onze waardering geldt natuurlijk voor iedereen die hier vandaag staat!’’
Terugblik op vorig jaar
In 2025 ging de prijs voor Beste Standwerker voor de tweede keer op rij naar Jan Hofstede, die met zijn enthousiaste manier van verkopen het publiek wist te vermaken. Palingrokerij René de Vries won de prijs voor Meest Creatieve Kraam met zijn ambachtelijke presentatie. Klooster Poffertjes werd door het publiek verkozen tot Mooiste Kraam.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt