53 bushaltes verdwenen in Westerwolde: college staat “machteloos”

SELLINGEN – In de afgelopen zes jaar zijn er in de gemeente Westerwolde maar liefst 53 bushaltes definitief verdwenen. Dat blijkt uit officiële antwoorden van het college van B&W op vragen van de PVV. Het gemeentebestuur erkent dat de ‘vervoersarmoede’ in de regio hierdoor stijgt, maar staat juridisch vrijwel machteloos tegenover het OV-bureau Groningen Drenthe.
Langs dorpslinten, provinciale wegen en in buurtschappen verdwenen de afgelopen jaren op grote schaal de halteborden. Uit de inventarisatie van de gemeente blijkt dat vooral de busroutes langs de Weenderstraat tussen Vlagtwedde en Jipsinghuizen (18 haltes geschrapt), de lintbebouwing in Bellingwolde aan de Rhederweg (6 haltes) en buurtschappen rond Veele (8 haltes) en De Maten (4 haltes) zwaar zijn getroffen.
Volgens het college heeft het opheffen van de haltes directe gevolgen gehad voor inwoners van de gemeente zonder eigen auto, ouderen en scholieren. “De bereikbaarheid voor deze groepen is in zijn algemeenheid afgenomen en de vervoersarmoede is toegenomen,” zo meldt het bestuur. Inwoners moeten vaker uitwijken naar de auto of langere afstanden afleggen naar zogenoemde ‘spilhaltes’ aan de hoofdroutes.
Hoewel de gemeente bij vrijwel elke wijziging bezwaar maakt en wijst op de leefbaarheid, de stijgende reiskosten en de beperking in schoolkeuze voor de jeugd, schuift het OV-bureau die bezwaren meestal terzijde. De gemeente beschikt naar eigen zeggen niet over formele rechtsmiddelen om besluiten van het OV-bureau tegen te houden. De gemeente kan dus niet naar de rechter om de buslijnen te behouden.
Vraagtekens
Het OV-bureau onderbouwt volgens de gemeente hun besluiten door te wijzen op eigen reizigersonderzoeken, waaruit zou blijken dat het schrappen van haltes niet leidt tot een lagere tevredenheid en dat de reizigersaantallen juist stijgen door snellere verbindingen. Het Westerwoldse college zet daar vraagtekens bij. De gemeente heeft er geen zicht op in hoeverre inwoners van Westerwolde überhaupt in die onderzoeken zijn vertegenwoordigd. Daardoor is het volgens B&W niet vast te stellen of die cijfers wel representatief zijn voor de situatie in bijvoorbeeld Jipsinghuizen of Bellingwolde.
Als ‘best haalbare alternatief’ zet de gemeente nu in op de oprichting van een buurtbus die door vrijwilligers gereden moet worden op het traject tussen Bellingwolde en Vlagtwedde, nadat de reguliere buslijn daar definitief werd geschrapt. Voor de realisatie daarvan is Westerwolde echter opnieuw afhankelijk van goedkeuring en ondersteuning door het OV-bureau.
Demonstreren
Het college wijst er daarnaast nadrukkelijk op dat bezorgde inwoners niet stil moeten blijven zitten: B&W roept gedupeerde bewoners en dorpsbelangen op om rechtstreeks van zich te laten horen bij het OV-bureau en de provinciale politiek. Volgens het gemeentebestuur kan een krachtig en breed gedragen signaal vanuit de maatschappij, zoals een petitie, inspraakreactie of demonstratie aan het adres van de beleidsmakers wél het verschil maken bij toekomstige besluiten over het schrappen van bushaltes.