Burgemeester Velema betuigt spijt over vergunningsperikelen Bourtange

WESTERWOLDE – “Ik vind het spijtig dat de situatie rond Bourtange zo is gegaan.” Met die woorden betuigde burgemeester Jaap Velema vanavond spijt tijdens de raadsvergadering in Westerwolde. Aanleiding voor zijn reactie was een veelzeggende motie van zes raadsfracties onder de titel ‘Ruimte voor evenementen en verenigingen in Westerwolde’.
Daarin vragen de partijen om dringende maatregelen tegen de hoge regeldruk, de stijgende kosten en de trage communicatie bij vergunningaanvragen. De berichtgeving van Groningen1 rond het stroperige vergunningenproces voor Magisch Samhain in Vesting Bourtange vormden de directe aanleiding voor deze motie. Pas enkele dagen voor het evenement kwam de vergunning rond wat tot grote frustratie bij de organisatie en zorgen over de toekomst van Magisch Samhain en de Kerstmarkten leidde. De onrust was zo groot dat de inwoners van Bourtange vorige week een petitie aan de burgemeester aanboden hierover.
Volgens Velema speelt de toename van het aantal bezoekers een grote rol: “Er zit spanning op de toename van het aantal bezoekers en dat brengt ook een aantal beoordelingen met zich mee. We kijken nu samen met de stichting vooruit, waarbij we ook de ondersteuning van de provincie nodig hebben.”
Om het proces voor organisatoren in de toekomst makkelijker te maken, kondigde de burgemeester een technologische vernieuwing aan. De gemeente werkt aan een speciale digitale tool om evenementen eenvoudiger aan te melden: “Net als bij de Belastingdienst zijn bepaalde gegevens daarin vooraf al ingevuld.”
Velema verduidelijkte dat er jaarlijks 114 evenementen plaatsvinden in Westerwolde. De 78 kleine ‘A-evenementen’ kunnen af met een eenvoudige melding, maar bij de 36 grotere evenementen wil de gemeente actief meedenken over wat er binnen de regels wel mogelijk is. Als goed voorbeeld noemde hij het Middeleeuws Ter Apel.
Hoewel de vergunningverlening de formele bevoegdheid van de burgemeester is, staat Velema open voor advies uit de raad. Het huidige evenementenbeleid stamt uit 2019 en hij wil dit gedurende 2027 evalueren en herijken. Daarbij wil hij ook kijken naar situaties waarin stichtingen door vergunningsproblemen in de financiële problemen raken.
In de motie verzoeken de initiatiefnemers het college om binnen zes maanden grondig in gesprek te gaan met verenigingen, stichtingen, dorpsraden en organisatoren. De raad wil dat het college onderzoekt hoe vergunningverlening sneller en voorspelbaarder kan, hoe er meer maatwerk toegepast kan worden bij veiligheidseisen, en of er vaste aanspreekpunten of verenigingsondersteuners kunnen komen. Ook wordt gevraagd om te kijken naar meerjarige vergunningen om de kosten en administratieve lasten te drukken.
De motie werd ingediend door raadslid Annet Boonman-Van Lenning van de BBB en mede-ondertekend door Samen voor Westerwolde (Richard ter Veen), het CDA (Marjan Heidekamp), de PVV (Robert Rep), Gemeentebelangen (Ronald Koskamp) en Focus op Westerwolde (Marco Vischer).