FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week Jaap Kuin te gast. Jaap is de burgermeester van Pekela. Hij vertelt over over zijn leven en burgemeesterschap. Hij is verknocht aan Pekela en de inwoners aan hem. Met groot genoegen woont en werkt hij daar. Met veel waardering praat hij over al het vrijwilligerswerk in zijn gemeente en toont zijn trots over alles wat Pekela is.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze : Ede Staal, Racoon en nog veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal