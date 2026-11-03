Hulpdiensten wederom naar steekincident Ter Apel

TER APEL- Voor de tweede keer vandaag zijn hulpdiensten gealarmeerd voor een steekincident bij het AZC in Ter Apel.
De eerste melding was om kwart over vier vannacht. Hierbij raakte één persoon lichtgewond. Voor het slachtoffer wordt medische hulp ingeschakeld. Kort na het incident is een 20-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man is meegenomen naar het cellencomplex.
De tweede melding was om 16.40 uur. Eén persoon raakte lichtgewond. Er is een verdachte aangehouden.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartijen.
Bron: Politie Groningen