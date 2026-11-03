DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Bij een ongeval op de B436 bij Weener is gistermorgen om half acht een 64 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij belandde door onbekende oorzaak met zijn VW Caddy op de linker weghelft en botste daar frontaal tegen een tegemoetkomende VW Crafter. De 64 jarige raakte bekneld en werd door de brandweer van Weener bevrijd. Vervolgens werd hij met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De 33 jarige bestuurder van de VW Crafter raakte lichtgewond. Hij werd ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Beide auto’s waren dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.