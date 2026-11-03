Eerst nog wat motregen, vanmiddag vanuit het oosten zonnig en droog

Dinsdag – De dinsdagochtend start bewolkt met hier en daar nog wat lichte motregen. Al snel droogt het op en in de loop van de middag breekt vanuit het oosten de zon steeds beter door. Onze streek profiteert als een van de eerste regio’s van dit opklarende weerbeeld, waardoor de middag vrijwel geheel droog en zonnig verloopt. Met een matige noordoostenwind van 3 tot 4 Bft wordt er frissere lucht aangevoerd en komt de middagtemperatuur uit op zo’n 10°C. Vanavond blijft het helder en droog bij een matige oostelijke wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag blijft het overal in de streek droog. Doordat het helder is en er een oostelijke stroming staat, koelt het flink af. De minimumtemperatuur daalt naar een frisse 3°C tot 4°C en er is plaatselijk kans op het ontstaan van een mistbank. Eerst staat er een zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft.

Woensdag – Morgen, woensdag 4 november, start de ochtend half tot zwaar bewolkt met lokaal kans op mist. Zodra de eventuele mist is verdwenen, blijft het de gehele dag droog. In de loop van de middag klaart het vanuit het oosten weer steeds meer op en krijgt de zon ruim baan over Oost-Groningen. De thermometer geeft ’s middags opnieuw een waarde van rond de 10°C aan. De wind waait matig uit het oosten, 3 tot 4 Bft. Woensdagavond verloopt eveneens droog en opgeklaard.

Tip van de redactie: Maak vanmiddag en morgenmiddag vooral gebruik van het zonnige en droge herfstweer! Trek wel een warme jas aan, want met de oostenwind voelt het koud aan.