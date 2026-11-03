Lezing in Bibliotheek Veendam: Leven na depressie

VEENDAM – Een depressie kan je leven ingrijpend veranderen. Ook na herstel kan het lastig zijn om de draad weer op te pakken en opnieuw balans te vinden. Tijdens de lezing ‘Leven na depressie’ op donderdag 19 november vertelt onderzoeker Marjolein Viersen over herstel, veerkracht en hoe mensen stap voor stap hun leven weer kunnen opbouwen.
Veel mensen krijgen in hun leven te maken met een depressie, zelf of via iemand in hun omgeving. Hoewel herstel mogelijk is, kunnen klachten blijven bestaan en is de weg terug naar het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze lezing wordt besproken wat kan helpen om opnieuw actief deel te nemen aan het leven en hoe je mentaal in beweging kunt blijven.
Marjolein Viersen, onderzoeker op het gebied van depressie en herstel bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, deelt inzichten uit onderzoek en geeft praktische tips. Ze vertelt onder andere wat plezierige en betekenisvolle activiteiten kunnen betekenen voor herstel en waarom het belangrijk is om betrokken en actief te blijven.
De lezing is interessant voor mensen die zelf een depressie hebben doorgemaakt, voor familieleden en naasten, maar ook voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en herstel.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 november van 14.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam.
De lezing maakt deel uit van een reeks informatieve bijeenkomsten die Bibliotheek Veendam in 2026 organiseert. Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam.
Bron: Maaike Hermse