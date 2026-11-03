Makers van Intouchables keren terug naar de jaren 80 in Just une Illusion

VEENDAM – Op maandag 9 november vertoont Filmhuis vanBeresteyn Just une Illusion, de nieuwe film van Éric Toledano en Olivier Nakache, de makers van Intouchables en Hors Normes. De hartverwarmende komedie speelt zich af in 1985 en volgt de bijna dertienjarige Vincent in een buitenwijk van Parijs.
Thuis loopt niet alles soepel. Vincents vader Yves is zijn baan kwijtgeraakt, maar houdt dat verborgen voor zijn gezin. Zijn moeder Sandrine verlangt naar meer uitdaging in haar werk en tussen zijn ouders lopen de spanningen regelmatig op. Terwijl het gezin verandert, probeert Vincent ondertussen vooral uit te zoeken wie hij zelf is.
Wanneer hij voor een schoolopdracht wordt gekoppeld aan klasgenoot Anne-Karine, beleeft Vincent zijn eerste grote verliefdheid. Tegen de achtergrond van muziek, mode en de sfeer van de jaren tachtig vertelt Just une Illusion een herkenbaar verhaal over opgroeien, familie en ontdekken dat volwassenen het ook niet altijd weten.
In de hoofdrollen zijn onder anderen Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin en Simon Boublil te zien.
Datum: maandag 9 november 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn