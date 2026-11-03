Nieuwe vrouwenvereniging “Vrouwen Voorwaarts!” in Wedde

WEDDE – Door wijzigingen in het beleid van het bestuur van de Landelijke Vereniging Vrouwen van Nu, heeft de afdeling Wedde besloten om haar lidmaatschap te beëindigen per 31 december 2026.
De leden vonden het jammer dat hiermee een einde komt aan het gezellige maandelijkse uitje. Daarom is het initiatief genomen om als nieuwe vrouwenvereniging zelfstandig verder te gaan. Per 1 januari 2027 heet de nieuwe vrouwenvereniging van Wedde “Vrouwen Voorwaarts!”. Het ledental loopt inmiddels op naar 35 leden.
‘Vrouwen Voorwaarts! is meer dan een club; het is een warme ontmoetingsplek voor vrouwen, jong en oud, uit Wedde en omgeving. Juist in een tijd waarin alles snel moet en digitaal verloopt, leggen wij het accent op gezelligheid, creativiteit, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. In het seizoen, van januari t/m mei en oktober t/m december, organiseren wij één keer per maand een gezellige bijeenkomst met een uiteenlopend, en boeiend thema. Dit kan variëren van een creatieve workshop tot een interessante lezing of een ontspannende avond samen’, vertelt de secretaris.
Voor meer informatie: Secretariaatvrouwenvoorwaarts@gmail.com
Bron: Vrouwen Voorwaarts