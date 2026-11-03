Opnieuw steekincident bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL – Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen in Ter Apel is dinsdagochtend vroeg een persoon lichtgewond geraakt. Hulpdiensten werden rond 04.10 uur gealarmeerd. Dat meldt de politie.
Het slachtoffer is ter plaatse medisch geholpen. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het incident. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.
Het is niet het eerste steekincident in en rond de opvangvoorzieningen in Ter Apel in de afgelopen maanden. In juli vonden er ook een serie van steekpartijen plaats. Op zaterdagavond 5 september ging het ook mis aan de Ter Apelervenen. Ook toen raakte één persoon lichtgewond. De politie hield destijds direct een verdachte aan.
Op zondag 11 oktober vond bovendien een ernstig steekincident plaats aan de nabijgelegen A.G. Wildervanckweg, waarbij een 35-jarige man gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht na een vermoedelijke beroving.