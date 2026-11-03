Politiek Westerwolde eist actie college na vergunningenzorgen (update)

WESTERWOLDE – Vanavond staat in de gemeenteraad van Westerwolde een veelzeggende motie op de agenda. Onder de titel ‘Ruimte voor evenementen en verenigingen in Westerwolde’ vragen zes raadsfracties het college van burgemeester en wethouders om dringende maatregelen.
De motie komt voort uit groeiende zorgen over de regeldruk, de hoge kosten en de trage communicatie rondom vergunningverlening bij lokale activiteiten. Directe aanleiding zijn de recente perikelen die Groningen1 aan het licht bracht rond de vergunningverlening in Vesting Bourtange, waaronder het evenement Magisch Samhain. Organisatoren, ondernemers en vrijwilligers lopen daar steeds vaker vast in een woud van toenemende eisen en administratieve lasten.
In de motie verzoeken de opstellers het college om binnen zes maanden grondig in gesprek te gaan met verenigingen, stichtingen, dorpsraden en organisatoren. Het gemeentebestuur moet onderzoeken hoe de vergunningverlening en communicatie eenvoudiger, toegankelijker en voorspelbaarder kunnen worden ingericht.
Ook moet er gekeken worden naar maatwerk bij veiligheidseisen, betere ondersteuning via een vast aanspreekpunt of verenigingsondersteuner, en het beperken van regeldruk en kosten door bijvoorbeeld meerjarige vergunningen. Tot slot vraagt de raad om een evaluatie van de subsidieregelingen en een speciale informatiebijeenkomst voor organisatoren na afloop van het onderzoek.
De motie is ingediend door raadslid Annet Boonman-Van Lenning van de BBB. Het initiatief krijgt brede steun en wordt mede-ingediend door Samen voor Westerwolde (Richard ter Veen), het CDA (Marjan Heidekamp), de PVV (Robert Rep), Gemeentebelangen (Ronald Koskamp) en Focus op Westerwolde (Marco Visser).
Tijdens de raadsvergadering vanavond zal blijken hoe deze partijen en het college inhoudelijk reageren op de voorstellen.
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