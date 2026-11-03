Raadsvergadering en extra financiële raadsvergadering gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

WESTERWOLDE – Dinsdag- en woensdagavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde in het gemeentehuis in Sellingen. 

Extra financiële raadsvergadering

Dinsdag 3 november 2026 om 18.30 uur

Tijdens deze vergadering bespreekt de gemeenteraad het collegeprogramma en de concept programmabegroting 2027. Over de begroting wordt tijdens de raadsvergadering van 10 november gestemd.

Raadscommissie

Woensdag 4 november 2026 20.00 uur

Voorafgaand aan de raadscommissie is er om 19.30 uur een spreekhalfuur voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

• Visie op dienstverlening

• Toekomstige huisvesting van de buitendienst

• Nieuwe huisvesting gemeentehuis

• Begrotingswijziging 2026 GR Afeer

Meer informatie: www.westerwolde.nl/bestuurlijkeinformatie

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Bron: Gemeente Westerwolde

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