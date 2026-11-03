Ter Apel landelijk koploper met tientallen ernstige piketmeldingen op opvangterrein

TER APEL / DEN HAAG – Ter Apel is landelijk koploper in gewelds-, veiligheids- en zedenincidenten binnen de asielketen. Dat blijkt uit een vandaag vrijgegeven “piketlijst” waarover De Telegraaf vanmorgen berichtte en die het ministerie van Justitie en Veiligheid vervolgens gebundeld openbaar heeft gemaakt.

Piketmeldingen vormen een specifieke selectie van de meest ernstige voorvallen in en rond asielcentra die binnen 24 uur direct bij de politieke en ambtelijke top gemeld moeten worden. “Lichte” voorvallen zoals zwart rijden in het OV, winkeldiefstal of dagelijkse ordemaatregelen vallen hier niet onder.

De “Piketmeldingen” worden door opvanginstanties zoals het COA opgesteld bij voorvallen van een dusdanige ernst dat deze binnen 24 uur gemeld moeten worden aan het ministerie. In Ter Apel leidde dit in negen maanden tijd tot tientallen ernstige meldingen. Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat er op de locatie sprake was van een terugkerende reeks steekincidenten tussen bewoners, waaronder op 15 en 21 januari, 14 en 18 juni, 7, 8 en 20 juli, en recent opnieuw op 5 september, 11 oktober en dinsdagochtend 3 november.

Redding

Naast de onderlinge geweldsmisdrijven bevat het overzicht van het ministerie ook ingrijpende situaties op en rond de Ter Apeler opvanglocatie. Zo moesten hulpdiensten op 14 juli grootschalig uitrukken toen een bewoner tijdens het zwemmen buiten het terrein in acute nood raakte en gered moest worden. Op 16 maart ontstond er een gevaarlijke situatie op de locatie toen een bewoner met een voertuig probeerde weg te rijden, waarna de politie ter plaatse moest komen voor een aanhouding. Ook op 28 juli werd een bewoner buiten de locatie slachtoffer van een ernstig verkeersincident. Daarnaast maakte het ministerie melding van twee overlijdensgevallen op het opvangterrein, op respectievelijk 14 juni en 12 augustus, waarvan het laatste een geregistreerd onnatuurlijk overlijden betreft (zelfmoord).

Agressie tegen personeel

In de rapportages wordt bovendien melding gemaakt van aanhoudende fysieke en verbale agressie tegen het personeel. Medewerkers van het COA en beveiligers kregen op onder meer 24 februari, 16 juni, 14 en 17 juli, en 2 en 21 september te maken met directe bedreigingen en fysiek geweld. Op 21 september raakten beveiligers gewond bij het ingrijpen. Ook buiten de poorten van de opvang leidde gedrag van bewoners tot politie-inzet. Zo werd op 24 en 29 juni dezelfde bewoner binnen vijf dagen tijd twee keer aangehouden op verdenking van een misdrijf en een zedenincident en volgden op 10 augustus en 3 september aanhoudingen van bewoners van het aanmeldcentrum voor zedenmisdrijven richting minderjarigen buiten het terrein.

Bommen

Hoewel Ter Apel veruit het vaakst in de piketrapportages opduikt, laat het vrijgegeven overzicht zien dat ernstige incidenten zich over het hele land voordeden. In azc’s in steden als Amsterdam, Nijmegen, Budel, Delft, Middelburg, Sneek, Harderwijk, Zutphen en Dordrecht vonden eveneens steekpartijen tussen bewoners plaats. Op locaties in onder meer Wassenaar, Assen, Amsterdam, Hoogeveen, Margraten en Amstelveen werd brand gesticht, terwijl opvangcentra in Eelde, Rotterdam en Amersfoort te maken kregen met bom- en aanslagdreigingen door tegenstanders van asielcentra. In Nuenen werden in juni zelfs brandbommen en een explosief naar een nog te realiseren opvang gegooid.

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) brengt de piketmeldingen overigens in een breder landelijk perspectief. Volgens het WODC is het overgrote deel van de asielzoekers in Nederland nog nooit verdacht geweest van een misdrijf: in 2025 werd zo’n 3 procent van de circa 113.000 COA-bewoners verdacht van een strafbaar feit, voornamelijk vermogensmisdrijven zoals winkeldiefstal. Wel raakte circa 11 procent van de bewoners betrokken bij een agressie- of geweldsincident binnen de opvang; een landelijk stabiel percentage dat op een overvolle doorstroomlocatie als Ter Apel echter leidt tot een opeenstapeling van incidenten.

Dat de omvangrijke lijst met piketmeldingen nu pas naar buiten komt, heeft te maken met grote achterstanden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanwege beperkte personele capaciteit en de noodzaak om handmatige privacycontroles uit te voeren, lagen de publicaties de afgelopen negen maanden stil. Hierdoor zijn de rapportages over het eerste, tweede en derde kwartaal nu in één gebundeld overzicht vrijgegeven.