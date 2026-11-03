Veendammer zendpiraat gaat in hoger beroep tegen boete van ruim 9.000 euro

VEENDAM – Een 40-jarige man uit Veendam moet naar aanleiding van een illegale radio-uitzending een boete van € 9.014,40 betalen. De rechtbank Rotterdam stelde de boete op 30 oktober vast. De man laat weten dat hij in hoger beroep gaat.
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) hoorde op 17 april 2024 op de frequentie 100.0 FM een zender met muziek en gesproken tekst. Op het display van de inspecteurs verscheen ook de RDS-tekst: “Radio Street-Life vanuit Veendam”. Met peilapparatuur leidden de inspecteurs het signaal naar een woning in Veendam, waar een antenne van dertien meter hoog stond. Omstreeks 10.47 uur was de man klaar met zijn uitzending. De RDI heeft de zender niet uit de lucht gehaald.
De rechtbank oordeelde dat de man zonder vergunning uitzond en dat de minister hem daarvoor terecht een boete en een last onder dwangsom had opgelegd. De oorspronkelijke boete bedroeg € 10.016. De rechtbank verlaagde dat bedrag met tien procent, omdat de minister de wettelijke termijn voor het opleggen van de boete met 35 weken had overschreden.
De last onder dwangsom blijft van kracht. Die is bedoeld om herhaling te voorkomen en geldt vijf jaar. Bij een nieuwe overtreding kan de man de dwangsom moeten betalen.
Bron: parkstadveendam.nl