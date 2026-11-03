Veranderende arbeidsmarkt in Groningen vraagt om wendbaarheid

GRONINGEN – Ondanks een lichte afkoeling van de arbeidsmarkt blijven de personeelstekorten in veel sectoren groot. Tegelijkertijd veranderen technologische ontwikkelingen, vergrijzing en maatschappelijke opgaven de vraag naar arbeid. Deze factoren vragen wendbaarheid van werknemers, werkzoekenden, werkgevers en overheid om de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Regio in Beeld 2026-2027 van UWV die de arbeidsmarkt in Groningen in kaart brengt.
Personeelstekorten blijven groot
Hoewel het aantal vacatures in Groningen de afgelopen jaren iets daalde en de werkloosheid toenam, blijft de arbeidsmarkt in Groningen krap. Werkgevers hebben vooral moeite om personeel te vinden in zorg en welzijn, techniek, ICT, onderwijs en het openbaar bestuur. In Groningen zijn er beroepen waarvoor werkgevers moeilijk personeel kunnen vinden. Zoals engineers elektrotechniek, loodgieters, monteurs elektriciteitsnetten en verpleegkundigen Deze beroepen zijn belangrijk voor een goed functionerende economie, maar ook maatschappelijke opgaven zoals goede zorg, voldoende woningen en de energietransitie.
In Groningen groeien vraag en aanbod uit elkaar
In Groningen heeft een groot deel van de bevolking al een plek op de arbeidsmarkt. Van alle inwoners tussen de 15 en 75 jaar werkt ongeveer 71 procent. Dat is positief nieuws, maar het maakt het tegelijkertijd lastiger om de arbeidsparticipatie verder te verhogen. De groep mensen die direct beschikbaar is voor werk wordt daardoor steeds kleiner.Hoewel de arbeidsmarkt de afgelopen jaren iets minder gespannen is, blijft de vraag naar personeel groot. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er nog altijd zo’n 11.900 vacatures open. Daarmee is de arbeidsmarkt in Groningen nog steeds krap en hebben veel werkgevers moeite om geschikte medewerkers te vinden.Tegelijkertijd lukt het niet alle werkzoekenden om een baan te vinden. Werkgevers zoeken steeds vaker mensen met specifieke kennis, ervaring en vaardigheden. Hierdoor is er mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.Die uitdaging wordt versterkt door snelle technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Werk verandert, functies ontwikkelen zich en nieuwe vaardigheden worden belangrijker. Niet iedere werkzoekende beschikt over de kennis en competenties waar werkgevers tegenwoordig behoefte aan hebben. Daardoor blijven vacatures onvervuld, terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.‘We moeten dus niet alleen kijken naar diploma’s of functietitels, maar vooral naar wat mensen kunnen en nog kunnen leren’, zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Er is veel talent dat onvoldoende wordt benut’.
Wendbaarheid wordt steeds belangrijker
De combinatie van personeelstekorten, vergrijzing, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven vraagt om meer wendbaarheid op de arbeidsmarkt.‘Voor werkgevers betekent dit dat zij vaker kijken naar vaardigheden en ontwikkelpotentieel. Voor werkenden en werkzoekenden betekent wendbaarheid: hun vaardigheden bij de tijd houden. En niet afwachten wat AI met het werk doet, maar zelf op tijd richting kiezen. Samenwerking tussen regionale overheden, partners en het Werkcentrum helpen om de arbeidsmarkt in Groningen toekomstbestendig te houden.’
Bron: UWV