Video: Herinneringen in het Licht Winschoten 2026

WINSCHOTEN – Op zondag 1 november 2026 stond de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten volledig in het teken van Herinneringen in het Licht. Het werd een sfeervolle, indrukwekkende avond vol herdenken en verbondenheid.
Honderden fakkels en kaarsen verlichtten de paden. Bezoekers staken een lichtje aan, lieten namen of foto’s van overleden dierbaren tonen en vonden troost in warme muziek en een luisterend oor.
De serene sfeer en de gedeelde emoties brachten de gemeenschap van Oldambt dichter bij elkaar, met een deken van licht dat de herinneringen aan onze dierbaren tastbaar en levend hield.
Bron en beelden: Groningen 1