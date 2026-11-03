Wandelen Werkt! zoekt nieuwe wandelcoaches

WESTERWOLDE – Wandelen Werkt! is op zoek naar versterking. De wandelgroep, die iedere woensdagochtend vanuit een wisselende startlocatie in Westerwolde en omgeving op pad gaat, zoekt een nieuwe wandelcoach en inval-wandelcoaches.
Sinds 1 januari 2023 wordt Wandelen Werkt! voortgezet in de huidige opzet. De groep werd oorspronkelijk opgezet door Eltjo Glazenburg, samen met Els Eckhardt, Jolanda Willems en Els van Hoof. Zij stelden gezamenlijk de doelen vast die nog altijd de basis vormen van de wandelgroep: bewegen in de natuur, sociale contacten leggen en samen actief bezig zijn.
Wandelen voor iedereen
Bij Wandelen Werkt! draait het niet alleen om wandelen, maar ook om gezelligheid en onderling contact. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: zes, acht of tien kilometer. Daarbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de gekozen afstand.
De sociale factor speelt een belangrijke rol. Wandelaars krijgen de gelegenheid om onderweg met elkaar in gesprek te gaan en hun verhaal te delen met medewandelaars en wandelcoaches. Prestaties zijn daarbij ondergeschikt aan het sociale contact.
Iedere zondag verschijnt een nieuwe flyer met informatie over de wandeling van de daaropvolgende woensdagochtend, waaronder de startlocatie en de afstanden.
Versterking gezocht
In de loop der jaren is er het nodige veranderd in de samenstelling van de groep die de wandelingen organiseert. De oorspronkelijke doelstellingen zijn echter onveranderd gebleven.
Om de activiteiten voort te kunnen zetten, zijn de huidige wandelcoaches op zoek naar een nieuwe coach en inval-wandelcoaches. Wie het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan de wandelgroep, kan zich aanmelden volgens de informatie op de bijbehorende flyer.
Wekelijks verschijnt op Westerwolde Actueel een verslag met foto’s van de wandeling. De foto’s worden gemaakt door Jan Bossen.