Werkcentrumawards uitgereikt op Promotiedagen

GRONINGEN – Op dinsdag 3 november zijn voor het eerst Werkcentrumawards aan vier organisaties uitgereikt. Dit als dank voor hun inzet voor inwoners en werkgevers in deze arbeidsmarktregio. De winnaars ontvingen de awards uit handen van bestuurders van het Werkcentrum.
Commerciële Club Assen (CCA), Ondernemend Assen en Assen voor Assen ontvingen gezamenlijk een Werkcentrumaward voor hun sterke samenwerking en inzet voor ondernemers en de regio Assen. Vanuit hun eigen rol verbinden zij ondernemers, belangen en maatschappelijke initiatieven. Dankzij deze netwerken blijven ze in contact met werkgevers, halen ze signalen uit het bedrijfsleven op en creëren ze nieuwe mogelijkheden voor inwoners.
PreZero biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om werkervaring op te doen, talenten te ontwikkelen en duurzaam aan het werk te gaan. Met een inclusieve werkomgeving, maatwerkbegeleiding en nauwe samenwerking met partners helpt het bedrijf werkzoekenden naar passend werk. Tegelijkertijd draagt PreZero met haar inzet voor een circulaire economie bij aan een duurzamere samenleving. Door sociale betrokkenheid, ontwikkeling en duurzaamheid succesvol te combineren, maakt PreZero dagelijks het verschil voor mens en maatschappij.
Carine Bloemhoff (voorzitter Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe): ” De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dankzij de inzet van deze organisaties ontstaan er kansen voor inwoners en werkzoekenden en nieuwe verbindingen en samenwerkingen met werkgevers. Een mooie reden om deze vier organisaties gezamenlijk in het zonnetje te zetten.”
Samen sterker voor werk en ontwikkeling
In het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe werken gemeenten, UWV, VNO-NCW MKB Noord, FNV, CNV, SBB, DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college en DNA Next samen. Door deze samenwerking krijg jij snel toegang tot kennis, advies en ondersteuning rondom werk, scholing en ontwikkeling.
De arbeidsmarkt verandert snel. Misschien ben je op zoek naar nieuwe medewerkers, wil je investeren in de ontwikkeling van je team of ben je benieuwd welke regelingen en mogelijkheden er zijn. Bij het Werkcentrum denken ze gratis met werkgevers mee en helpen ze je verder.
Meer weten? Kijk op www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl of loop binnen aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen, naast station Europapark.
Bron en foto’s: Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe/Jan Buwalda