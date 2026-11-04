61 bouwvallige bruggen zetten Westerwolde voor gigantische claim

SELLINGEN – Bijna de helft van de bruggen in de gemeente Westerwolde verkeert in matige tot zeer slechte staat. Het is daarmee een van de grootste en duurste dossiers die de gemeente Westerwolde boven het hoofd hangt, maar tot dusver bleef het opvallend stil rond de omvang ervan: het Masterplan Bruggen. Het herstel vergt een investering van 14 tot 25 miljoen euro, geld dat er vanaf 2028 simpelweg niet meer is.

Westerwolde telt in totaal 135 bruggen. Uit inspecties van deze bruggen komt een schrikbarend beeld naar voren. Maar liefst 61 van deze bruggen verkeren in een ‘lage tot zeer lage conditie’. Het gaat daarbij niet alleen om kleine houten voetgangersbruggetjes in natuurgebieden, maar ook om cruciale verbindingsschakels in het lokale wegennet die dagelijks worden gebruikt door landbouwverkeer, busdiensten, schoolgaande jeugd en lokale inwoners.

De totale financiële opgave voor vervanging, grondige renovatie en het veilig houden van deze “kunstwerken” , dat is de term die wordt gebruikt voor de bruggen, wordt door de gemeente geraamd op 14 tot 25 miljoen euro. Een enorm bedrag voor een gemeente die de komende jaren toch al te maken krijgt met flinke bezuinigingen.

Tot voor kort communiceerde de gemeente in jaarstukken en begrotingen nog in algemene termen dat “de meeste bruggen zich in een matig tot redelijke staat van onderhoud bevinden”. Dat er voor ruim zes dozijn bruggen sprake is van een ‘lage tot zeer lage conditie’ en dat hier tientallen miljoenen voor nodig zijn, bleef grotendeels achter gesloten deuren.

Het bruggendossier komt bovendien op het slechtst denkbare moment. Vanaf 2028 dient het landelijke ‘financieel ravijn’ zich aan voor gemeenten: de bijdragen vanuit het Rijk voor de gemeenten nemen fors af, waardoor de begroting van Westerwolde een stuk minder rooskleurig wordt.

Politieke partijen reageren bezorgd op de uitkomsten. Zo laat de BBB al weten dat de cijfers scherp blootleggen hoe groot het probleem kan worden. “Het laat zien hoe groot de onderhoudsopgave is. We zien uit naar het masterplan bruggen,” aldus de fractie in de raadsvergadering over de begroting gisteravond.

Het gemeentebestuur zal daardoor scherpe keuzes moeten maken, aangezien niet elke brug op hetzelfde niveau hersteld kan worden. In de ambtelijke wandelgangen wordt nu gewerkt aan een duidelijke prioritering. Daarbij wordt ten eerste gekeken naar de cruciale aders, oftewel welke bruggen onmisbaar zijn voor hulpdiensten, openbaar vervoer en landbouw.

Daarnaast onderzoekt men de inzet van gewichtsbeperkingen: welke bruggen kunnen worden afgewaardeerd of gesloten voor zwaar verkeer om een kostbare vervanging uit te stellen? Tot slot staat sanering op de agenda, waarbij wordt gewogen welke oversteekplaatsen op termijn definitief kunnen verdwijnen of vervangen kunnen worden door eenvoudiger alternatieven.

Voor inwoners van Westerwolde betekent het Masterplan Bruggen de komende jaren niet alleen een politieke strijd om geld, maar ook concrete hinder op de weg. Binnenkort presenteert de gemeente het masterplan, dan wordt er meer duidelijk.