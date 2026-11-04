Brand in rijtjeswoning aan Leliestraat in Veendam

VEENDAM – In een rijtjeswoning aan de Leliestraat in Veendam is woensdagmiddag brand uitgebroken. De melding kwam rond 14.58 uur binnen.
Bij het ventileren van de woning kwam veel rook naar buiten. Vooral op de bovenverdieping was goed te zien hoeveel rook zich in huis had verzameld. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen.
De brandweer bracht een verbrande magnetron naar buiten en bluste het apparaat daar af. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Bij de brand raakte niemand gewond.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl