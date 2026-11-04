De Groot Installatiegroep gaat samenwerking met PESCH Electrotechniek BV aan

EMMEN, ROZENBURG – De Groot Installatiegroep vergroot haar positie in de Nederlandse installatiebranche dankzij een strategische samenwerking met PESCH Electrotechniek B.V. te Rozenburg. Door deze samenwerking versterkt De Groot Installatiegroep haar positie als één van de grootste familie installatiebedrijven in Nederland.

Ruim 35 jaar ervaring, opgericht in 1988 door voormalig directeur Frits Pesch, wordt Pesch Electrotechniek sinds 2020 voortgezet door Paul en René Pesch. Zij bieden al jaren hoogwaardige elektrotechnische diensten aan voor de sectoren industrie en utiliteit.

Paul en René Pesch blijven aan de onderneming verbonden. Met de toetreding van een strategische partner willen zij de verdere groei van de onderneming ondersteunen en inspelen op de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving.

PESCH blijft onder de eigen naam en vanuit de bestaande organisatie opereren. Voor klanten en medewerkers verandert er daarmee in de dagelijkse praktijk weinig. De huidige werkwijze, het team en de persoonlijke klantbenadering blijven gehandhaafd. Deze samenwerking biedt PESCH tegelijkertijd toegang tot aanvullende kennis, expertise en capaciteit binnen De Groot Installatiegroep. Daarmee wil PESCH zijn dienstverlening verder ontwikkelen en de mogelijkheden voor klanten uitbreiden.

Voor De Groot Installatiegroep betekent de strategische samenwerking een verdere versterking van haar positie binnen de installatiebranche. Voor PESCH ontstaat een platform om de onderneming verder uit te bouwen, zonder afstand te doen van de eigen identiteit. Vertrouwd vakmanschap, nieuwe mogelijkheden.

De Groot Installatiegroep werkt samen met Marktlink aan het strategisch versterken van het familiebedrijf middels de buy-and-buildstrategie. Naast de aanvulling in dienstverlening en locatie zijn de overeenkomende culturen van de bedrijven van vitaal belang voor het realiseren van de gezamenlijke toekomst en langetermijnvisie.



De Groot Installatiegroep

Wij zijn al sinds 1965 een toekomstgerichte organisatie met oog en respect voor mensen en onze omgeving en blijven ons hierin ontwikkelen. Wij maken ons sterk voor een wereld die mede door onze manier van werken kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Het is onze ambitie om een uniek familiebedrijf binnen de installatiebranche te zijn en te blijven. De juiste balans tussen familiegevoel en bedrijfsbelang is voor ons van onschatbare waarde.

Oprichter Herman de Groot heeft een stevig fundament gelegd waarop wij verder bouwen. Wij zijn trots op onze medewerkers, waarvan velen zich voor lange tijd aan ons hebben verbonden. In ruim 60 jaar tijd is er ontzettend veel gebeurd binnen ons familiebedrijf. Wij zijn uitgegroeid van een tweemansbedrijf tot een organisatie met meer dan 1400 medewerkers in dienst. We mogen onszelf inmiddels rekenen tot de top 20 van best presterende installatiebedrijven van Nederland.

Wij blijven gericht op de lange termijn. Daar waar het kan blijven wij ons strategisch versterken zodat we voor de volgende generaties ook een relevant familiebedrijf in de installatietechniek blijven.

Bron: De Groot Installatiegroep