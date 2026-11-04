Derk en Tinie 60 jaar getrouwd en 60 jaar op ‘t zulfde stee

BOVEN PEKELA – Zestig jaar lief en leed. En dat zestig jaar in het huis waar de vonk echt oversprong. Dat zijn Derk en Tinie de Vries van de Noordercolonie in Boven Pekela. Het diamanten paar ging op hun trouwdag – 4 november 1966 – wonen in het huis waarin ze nu nog steeds wonen. En dat is ook het huis waar ze elkaar echt leerden kennen.

Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw reed Derk de Vries vanuit zijn woonplaats Stadskanaal elke dag met zijn brommertje naar Oude Pekela om te werken bij transportbedrijf De Boer. Op een van de terugtochten langs het Pekelder Hoofddiep zag hij twee ‘schiere wichter’ fietsen. Een van hen – Tinie Schokkenbroek oet Boven Pekel – riep hem na waarop hij onmiddellijk van het gas af ging. Het mondde uit in een ontmoeting tijdens een avondje oppassen van Tinie in het huis aan de Noordercolonie, waarin ze niet veel later met ‘dij jong op plof’ ging wonen.

Tinie werkte bij sigarenfabriek Champ Clark in Nieuwe Pekela. De fabriek waar net een unieke toneelvoorstelling over de stakende sigarenmeisjes is gemaakt. Maar die staking in 1969 maakte Tinie niet mee. ‘Dou was ik al vot’

Het sigarenmeisje was overgestapt naar tricotagefabriek A. Schmidt en Zn. in Wildervank maar dat beviel niet omdat het niet ‘akkedaaierde’ met de chef, een oud-politieman. Daarna stapte Tinie over naar Westers in Pekela, die van de onverwoestbare Stappsokken.

Toen ze vlak na het huwelijk zwanger werd, stopte Tinie, zoals elke vrouw in die tijd, met werken. Ze voedde zoon Jacob en dochter Tina op, terwijl Derk jarenlang de vrachtwagens van De Boer en Rave bestuurde. Meestal naar aardappelmeelfabriek De Twee Provincien en strokartonfabriek de Union of waar hij de stropakken zelf nog moest laden en lossen. Zwaar werk, wat hem uiteindelijk lichamelijk ongemak bezorgde en daardoor noodgedwongen moest stoppen. Derk (84) en Tinie (82) bleven niet achter de geraniums zitten en werden twee van de drijvende krachten van dorpshuis De Riggel.

Vandaag vieren ze hun 60-jarig huwelijk. Wethouder Eddie Jonker kwam het paar feliciteren, wat Koning Willem Alexander en Commissaris van de Koning René Paas per brief al hadden gedaan. Het hele huis zat woensdag vol visite. Het huis waar ze in die zestig jaar behalve een zoon en dochter, ook drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen (met nog eentje op komst) kregen. Een huis als spil in een heel mooi leven. ‘Hier goanve ook noeit meer vot’, aldus Derk en Tinie in koor.

Bron: Gemeente Pekela