Hunebedcentrum doet mee aan landelijke Microscopiedag

BORGER – Op zaterdag 14 november staat het Hunebedcentrum in het teken van de Microscopiedag. Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers ontdekken hoe bijzonder de wereld eruitziet wanneer je deze sterk vergroot bekijkt.
Tijdens de Microscopiedag staan verschillende microscopen in de Granietzaal van het Kenniscentrum opgesteld waarmee jong en oud objecten uit de natuur, geologie en archeologie van dichtbij kunnen onderzoeken. Bezoekers mogen ook zelf een klein voorwerp meenemen, zoals een bloem, blad of veertje, om onder de microscoop te bekijken. Daarnaast zijn diverse objecten uit de collectie van het Hunebedcentrum aanwezig, waaronder barnsteen, fossielen, mineralen en archeologische vondsten.
Een digitale microscoop van de Rijksuniversiteit Groningen maakt het mogelijk om bijzondere details zichtbaar te maken, zoals insecten die bijna 100 miljoen jaar geleden in hars terechtkwamen en in barnsteen bewaard zijn gebleven. Deskundigen van het Hunebedcentrum, Geopark de Hondsrug en Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden en uitleg te geven.
Voor kinderen is de Microscopiedag een bijzondere ontdekkingstocht waarbij een verborgen wereld zichtbaar wordt. Van piepkleine waterdiertjes tot de structuren van planten: onder de microscoop gaat een compleet nieuwe wereld open.
Praktische informatie
- Datum: zaterdag 14 november
- Tijd: 11.00 – 16.00 uur
- Locatie: Granietzaal, Kenniscentrum Hunebedcentrum, Borger
- Deelname: Deelname aan de Microscopiedag is gratis. Voor een bezoek aan het museum is een geldig entreeticket nodig.
Over de Microscopiedag
De Microscopiedag is een initiatief van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste editie vond plaats in 2023 ter gelegenheid van het platina jubileum van de Nobelprijs voor Natuurkunde van Frits Zernike. De Microscopiedag op het Hunebedcentrum is een samenwerking van Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA), UNESCO Geopark de Hondsrug en het Hunebedcentrum.
Over het Hunebedcentrum
Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.
Bron en foto’s: Stichting Hunebedcentrum