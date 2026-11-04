Kom en zing mee in ‘d Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Zondag 15 november is in ‘d Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde Kom en zing mee. Dit wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente Onstwedde.
Wij zingen liederen uit diverse zangbundels en liederen op verzoek uit onze eigen zangbundel, vertelt Henny Wever-Maarsingh. Medewerking wordt deze avond verleend door het Christelijk Gemengd koor “Looft den Heer” Onstwedde.
Iedereen is van harte welkom! Aanvang 19.00 uur.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden.
Na afloop is er gelegenheid om even bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bron: Henny Wever-Maarsingh