DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Weener

Maandag is tussen 15.45 en 17.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener een 67 jarige vrouw mishandeld. Zij kreeg het aan de stok met een onbekende man. Hij gooide na een woordenwisseling de vrouw op de grond en liep vervolgens met zijn hond verder. De vrouw raakte lichtgewond. Het betrof een grote forse man, met rossig haar en een baard. Zijn hond was lichtbruin. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Weener op te nemen.

Meppen

Maandag voerde de politie van Meppen tussen 7.00 en 15.00 uur in de voetgangerszone van Meppen gerichte verkeerscontroles uit. De focus lag op de naleving van het geldende verbod, met name door fietsers, e-bike-rijders en e-scootergebruikers. De controles werden uitgevoerd naar aanleiding van herhaalde overtredingen van de geldende verkeersregels. De politie wilde de voetgangersveiligheid verhogen, de beschermende functie van de voetgangerszone waarborgen en de bewustwording van de geldende verkeersregels vergroten.

Tijdens de mobiele controles inspecteerden agenten in totaal 80 voertuigen en registreerden 46 verkeersovertredingen. Deze overtredingen betroffen voornamelijk het negeren van het geldende verbod. In 36 gevallen werd een waarschuwing gegeven. In tien andere gevallen werd een boete opgelegd. Alle geconstateerde verkeersovertredingen werden beboet.

Naast het consequent vervolgen van verkeersovertredingen, legde de politie bijzondere nadruk op preventieve verkeersveiligheidsmaatregelen. Agenten gaven in totaal 42 voorlichtingsgesprekken over verkeersveiligheid, voornamelijk aan kinderen.

Tussen maandag 12:30 uur en dinsdag 10:00 uur zijn aan de Haarbrücker Weg in Meppen onderdelen van bouwmachines gestolen. Onbekende daders hadden het gemunt op een graafmachine die langs de weg geparkeerd stond. Ze verwijderden het aanbouwdeel en de graafbak van de giek van de graafmachine en stalen beide onderdelen. De schade wordt geschat op ongeveer € 4.000,-. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Haarbrücker Weg hebben gezien in de genoemde periode, of die informatie hebben over de verblijfplaats van de gestolen onderdelen, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Haren

Yosan Haile Kidane, 16 jaar, uit Haren, wordt sinds maandag 2 november 2026 vermist. De politie vraagt ​​het publiek om hulp bij de zoektocht en heeft foto’s van de tiener vrijgegeven. Yosan werd rond middernacht voor het laatst gezien door familieleden in haar huis in Haren. Maandagochtend rond 6:00 uur werd ontdekt dat ze niet meer thuis was. Haar huidige verblijfplaats is onbekend.

De 16-jarige wordt als volgt beschreven:

Ongeveer 150 cm lang

Donkere huidskleur

Zwart haar tot op haar rug, meestal in vlechten

Draagt ​​waarschijnlijk een lichtroze jasje

Draagt ​​geen bril

Draagt ​​waarschijnlijk een kleine zwarte schoudertas

De politie heeft foto’s van het vermiste meisje vrijgegeven en vraagt ​​het publiek om hulp. Heeft iemand Yosan Haile Kidane gezien sinds maandag 2 november 2026? Heeft iemand informatie over waar ze zich momenteel bevindt? Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Meppen door te bellen naar 05931/949-0 of aan een ander politiebureau.

Maandag vond rond 23:00 uur op de B 70 in de buurt van Tinner Beller in Haren een gevaarlijk incident plaats.. Onbekende daders rukten ongeveer tien bermpaaltjes uit de grond en gooiden ze op de weg. De paaltjes vormden een aanzienlijk gevaar voor het verkeer. Verschillende automobilisten meldden dit aan de politie. Toen agenten rond 23:15 uur ter plaatse arriveerden troffen ze nabij de tunnel van de Tinner Hauptstraße zo’n tien paaltjes op de weg aan. Enkele paaltjes waren zwaar beschadigd. De geschatte materiële schade bedraagt ​​ongeveer 600 euro. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die maandagavond verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de omgeving van de B70 tussen Haren en Lingen, of die informatie kunnen verstrekken over de daders, contact op te nemen met de politie in Meppen op telefoonnummer 05931/949-0.

Dinsdag hebben twee personen rond 21:08 uur meerdere frisdrankblikjes vanaf het viaduct in de “Langer Weg” op de A31 gegooid. Een automobiliste die op dat moment in zuidelijke richting reed, verklaarde dat ze moest uitwijken om een ​​aanrijding te voorkomen. Tijdens de daaropvolgende zoekactie troffen agenten twee mannelijke verdachten van 17 en 18 jaar aan. De 17-jarige werd vervolgens overgedragen aan zijn ouders/voogden. Op de plaats van het incident troffen agenten meerdere blikjes frisdrank aan, waaronder een aantal verspreid over de A31. De politie is een onderzoek gestart naar poging tot gevaarlijke verkeershinder. Omdat niet kan worden uitgesloten dat andere weggebruikers door de gegooide voorwerpen in gevaar zijn gebracht, is de politie nu op zoek naar verdere getuigen en mogelijke slachtoffers. Iedereen die dinsdagavond rond 21:08 uur in zuidelijke richting reed op de A31 nabij het viaduct “Langer Weg” en iets verdachts heeft gezien of een uitwijkmanoeuvre heeft moeten uitvoeren, wordt verzocht contact op te nemen met de verkeerspolitie via 05908/9348115.

Papenburg

Op zaterdag 31 oktober werd op de Danziger Straße een fiets aangetroffen. Deze is door de politie in beslag genomen en naar het politiebureau van Papenburg gebracht. Tot op heden is de fiets niet teruggegeven aan de eigenaar. De politie vraagt ​​daarom om de hulp van het publiek. Herkent iemand de fiets of heeft iemand informatie over de rechtmatige eigenaar? U kunt informatie doorgeven aan de politie van Papenburg via 04961/926173.

Tussen vrijdag 18.00 en zaterdag 12.00 uur is aan de oever van het kanaal bij de Neuherbrumer Straße een grote partij afval gestort. Diverse huishoudelijke artikelen en een kinderwagen werden gedumpt. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 04961/926-0.

(Foto’s: Politie Papenburg en Haren)