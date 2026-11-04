Maurice Borchers nieuwe dirigent van harmonieorkest Voorwaarts Veendam

VEENDAM – Maurice Borchers heeft dinsdagavond voor het eerst de repetitie geleid van het harmonieorkest van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam. Met zijn komst begint voor de vereniging een nieuwe muzikale samenwerking.
Borchers groeide op in Veendam en zette zijn eerste muzikale stappen bij de Muziek- en Dansschool (MDT) in cultuurcentrum vanBeresteyn. Zijn muzikale loopbaan bracht hem uiteindelijk bij het dirigeren, componeren en musiceren. Inmiddels heeft hij een brede ervaring opgebouwd binnen de muziekwereld, die hij nu meeneemt naar Voorwaarts.
Naast zijn werk als dirigent schrijft Borchers muziek en is hij betrokken bij verschillende muzikale projecten. Met zijn komst kijkt de vereniging vooruit naar de komende concerten en activiteiten.
Debuut tijdens Kerst met Voorwaarts
Het eerste optreden van Borchers als dirigent van het harmonieorkest voor publiek staat gepland op zondag 20 december. Tijdens het evenement Kerst met Voorwaarts in vanBeresteyn presenteert hij zich aan het publiek. Het harmonieorkest treedt die ochtend samen op met het aspirantenorkest van Voorwaarts, dat onder leiding staat van Freddy Stuiver. De orkesten brengen een gevarieerd programma met herkenbare melodieën en kerstmuziek.
Voor Borchers betekent het concert een bijzonder moment: terugkeren naar de plaats waar zijn muzikale ontwikkeling begon, nu in de rol van dirigent van het harmonieorkest van Voorwaarts Veendam.
Bron en foto: Muziekvereniging Voorwaarts