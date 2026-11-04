Najaarsconcert Muziekvereniging Dindua Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 14 november organiseert Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde haar jaarlijkse Najaarsconcert in Partycentrum Rendering. Het belooft een gezellige avond vol afwisselende muziek te worden.
De muzikanten hebben een gevarieerd programma ingestudeerd met voor ieder wat wils. Zo staan onder andere bekende nummers als Flashdance en een vrolijke Doe Maar-medley op het programma.
Ook is er dit jaar een gastoptreden van Popkoor Just4Fun uit Stadskanaal. Samen zorgen zij voor een extra muzikale verrassing tijdens deze avond.
Kortom, een mooie gelegenheid om te genieten van een avond vol muziek en gezelligheid!
De zaal opent om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur.
Bron: Janneke Kruize, Secretaris Dindua Vlagtwedde