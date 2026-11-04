Nationale ombudsman op werkbezoek in Pekela

PEKELA – De substituut Nationale ombudsman Linda Molenaar was vandaag (4 november 2026) op werkbezoek in Pekela. Dat deed ze gezamenlijk met onderzoekers en klachtbehandelaars Susan Verheijen, Steven Sietses, Nienke Wolters en Ines Zuidweg. Samen met wethouder Ellen van Klaveren bezochten zij de Hooiwijk, waar ze werden bijgepraat over de ontwikkeling van de wijk en in gesprek gingen met bewoners.
De bouw van de Hooiwijk werd in 2025 afgerond. Sindsdien zijn alle 68 woningen bewoond. De helft daarvan wordt bewoond door Pekelders en de andere helft door statushouders.
Tijdens de rondleiding werd gesproken met bewoners Bob Wessels-Beljaars en Asli Ardıç over hun ervaringen van wonen in de wijk en de dagelijkse praktijk van samenleven in een diverse woonomgeving. Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Voor ons staat één ding voorop: er zijn voor onze inwoners. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen en ons blijven inzetten dat iedereen goud kan wonen.’
Het bezoek ging verder in restaurant De Pekelahof. Daar kregen substituut Nationale Ombudsman Linda Molenaar, onderzoekers en klachtbehandelaar Susan Verheijen, Steven Sietses, Nienke Wolters en Ines Zuidweg meer uitleg over het ontstaan van de Hooiwijk, de uitdagingen en de keuzes die zijn gemaakt bij de realisatie van de woonwijk. ‘Dit is een prachtig voorbeeld van hoe het wél kan,’ aldus Molenaar.
De Nationale ombudsman helpt burgers bij problemen, conflicten of klachten met overheidsinstanties. Wilt u in gesprek met de Nationale ombudsman? Dat kan op donderdag 5 november van 12.00 tot 14.00 uur op het Museumplein in Veendam of vrijdag 6 november 12.00 tot 14.00 uur op de Grote Markt in Groningen. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Gemeente Pekela