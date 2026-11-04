Ontdek een wereld aan verhalen tijdens De Taal van Thuis

WINSCHOTEN – Wat betekent thuis voor jou? Is dat de plek waar je woont, de taal die je spreekt of zijn het de mensen om je heen? Ontdek het tijdens De Taal van Thuis, een middag vol bijzondere verhalen, verrassende ontmoetingen en activiteiten over taal en cultuur.
Van Groningse woorden tot wereldse verhalen
Tijdens De Taal van Thuis ontdek je hoe taal en cultuur ons vormen en verbinden. Schrijver Babah Tarawally vertelt over de Ubuntu-filosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Fieke Gosselaar en Theo de Groot nemen je mee in de Groningse taal en Daniël de Boer deelt zijn verhaal over opgroeien in Oude Pekela met Nederlandse en Surinaamse roots. Jelle Brouwer legt tot slot uit waarom meertaligheid een superkracht is.
Ontdek, proef en doe mee
Er is ook volop ruimte om zelf mee te doen. Proef hapjes uit verschillende landen, schrijf in je eigen taal bij het Internationaal Schrijfcafé of deel je mooiste woord in de woordenruilboom.
Kom langs en laat je verrassen
De Taal van Thuis wordt georganiseerd door de Bibliotheek Winschoten en vindt plaats op zaterdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur in Cultuurhuis de Klinker. Wethouder Tim van Bostelen opent de middag.
De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Het hele programma vind je op https://groningsebibliotheken.nl/agenda.
Bron: Wietske Couperus