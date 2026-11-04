PG Oost-Groningen organiseert boekenmarkt in Oostwold

OOSTWOLD – Op zaterdag 7 november organiseert de PG Oost-Groningen weer een boekenmarkt in Oostwold.
Van 10.00-14.00 uur staan de deuren van Ons Gebouw (Goldhoorn 6) in Oostwold open voor boekenliefhebbers. Het aanbod zal kleiner zijn dan tijdens de boekenmarkt in juni, aangezien we alleen binnen boeken uit zullen stallen. Maar er zal alsnog genoeg te kiezen zijn! Uiteraard kan er ook weer genoten worden van heerlijke huisgemaakte soep en gebak.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Zij bieden kinderen uit gezinnen met geldzorgen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan gaan om schoolspullen, zwemles, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Zij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Bron: Ruth Drewel, namens boekenmarktcommissie De Dollert