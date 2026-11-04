Plaatselijk Belang Veele zoekt kerstboom

VEELE – Plaatselijk Belang Veele is op zoek naar een grote kerstboom.
Ieder jaar wordt door leden van Vereniging Plaatselijk Belang Veele bij het monument bij de Rolinbrug een kerstboom geplaatst. In de boom en aan de brug worden lampjes gehangen, waardoor het een sfeervol geheel is.
Maar dit jaar heeft de vereniging een probleem: ze hebben geen kerstboom! Daarom deze oproep: heeft u een spar waar u vanaf wilt en aan Plaatselijk Belang Veele wilt doneren neem dan contact op met een van de bestuursleden. Ze willen graag een boom van zo’n zeven meter. Het halen en zagen gaat in overleg. De boom wordt begin december bij de Rolinbrug geplaatst.
U kunt contact opnemen met Wubbe Kuper 06-12781199 of Harm Tammes: 06-10637254