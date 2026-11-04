Restauratie monumentale boerderij Tammesheerd in Bad Nieuweschans van start

BAD NIEUWESCHANS – Het Groninger Landschap is begonnen met de restauratie van de monumentale boerderij Tammesheerd aan de Hamdijk in Bad Nieuwschans. De start van het omvangrijke restauratieproject is gemarkeerd met een informele bijeenkomst met buren en betrokkenen. In de eerste fase van het project wordt het casco van voorhuis en de boerenschuren casco gerestaureerd.
Tijdens de bijeenkomst stond Het Groninger Landschap stil bij de komende periode van demontage, restauratie en wederopbouw. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, heette de aanwezigen welkom. Jan Harm Eppinga, projectleider Erfgoed bij Het Groninger Landschap, verzorgde een rondleiding door de boerderij.
Restauratie op een historische locatie
De boerderij aan Hamdijk 49 is een indrukwekkende villaboerderij met een vrijstaande schuur. De oorspronkelijke boerderij dateert van omstreeks 1850, in 1922 werd aan de voorzijde de villa toegevoegd. De locatie van de boerderij is eveneens bijzonder, de Hamdijk was een voormalige zeedijk van de Dollard.
Door achterstallig onderhoud is de monumentale boerderij in de loop der jaren in verval geraakt. Delen van de schuur zijn zelfs ingestort. De restauratie vraagt daarom om een zorgvuldige aanpak. In de eerste fase worden de monumentale schuren deels ontmanteld en vervolgens opnieuw opgebouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk historisch bouwmateriaal opgeslagen voor hergebruik.
Een nieuwe toekomst
De restauratie van de rijkmonumentale boerenschuren is de eerste stap in een groter project. In de volgende fasen wordt gewerkt aan het herstel van het voorhuis, de definitieve herbestemming van de boerderij en de inrichting van het boerenerf. Daarmee wil Het Groninger Landschap het monument niet alleen behouden, maar ook een nieuwe functie geven.
In november 2022 werd Het Groninger Landschap eigenaar van de boerderij Tammersheerd in Bad Nieuweschans. De aankoop werd mogelijk gemaakt door een nalatenschap, deze persoon wenste dat het vermogen ten goede zou komen aan het behoud en herstel van een historische boerderij in het Oldambt. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen en Provincie Groningen en maakt deel uit van het koepelproject Graanrepubliek 2.0.
Bron: Het Groninger Landschap