Sint-Maarten in ridderthema bij vanBeresteyn

VEENDAM – Op woensdag 11 november zijn kinderen tussen 16.30 en 18.30 uur welkom bij vanBeresteyn om Sint-Maarten te vieren. Met hun lampion kunnen ze langskomen om een liedje te zingen en te genieten van een klein toneelstuk.
Dit jaar staat de avond in het teken van ridders. Het korte toneelstuk sluit aan bij de voorstelling Ridder zonder billen. Zo krijgt de vertrouwde Sint-Maartentraditie een vrolijk theatraal tintje.
Kinderen kunnen gedurende de avond langskomen bij de ingang van vanBeresteyn. Neem vooral je lampion mee en laat je mooiste Sint-Maartenlied horen.
Datum: woensdag 11 november 2026
Tijd: 16.30 – 18.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn