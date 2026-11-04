Sint-Maarten in ridderthema bij vanBeresteyn

Rustig herfstweer met wisselend zon en wolken, morgen volop zonnig

Woensdag – De woensdagochtend start met wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft gedurende de gehele dag droog in Oost-Groningen. Vanmiddag is er een prettige afwisseling van zonnige momenten en vriendelijke stapelwolken. Met een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft voelt het wat schraal aan, terwijl de thermometer een maximale waarde van zo’n 10°C aangeeft. Vanavond blijft het droog bij een gestage oostelijke wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag blijft het overal in onze streek droog en klaart het verder op. Onder de opklaringen koelt het onder een frisse oostelijke stroming flink af naar een minimumtemperatuur van rond de 3°C tot 4°C. De oostenwind waait matig door met 3 Bft.

Donderdag – Morgen, donderdag 5 november, wordt een prachtige en zeer zonnige herfstdag. De ochtend begint meteen al zonnig en droog, en ’s middags schijnt de zon overal in de streek volop. Wolken krijgen nauwelijks een kans. Met opnieuw een middagtemperatuur van rond de 10°C en een stevige, matige oostenwind van 3 tot 4 Bft blijft het frisse maar uitermate heldere najaarsweer aanhouden. Ook donderdagavond blijft het opvallend helder en droog bij een afnemende wind boven land.

Tip van de redactie: Een paar prachtige dagen om er lekker op uit te trekken! Zorg wel voor een goede winddichte jas vanwege de schrale oostenwind!