Sloopwerkzaamheden Blaauwlocatie Winschoten begonnen

WINSCHOTEN – De eerste sloopwerkzaamheden op de Blaauwlocatie in Winschoten zijn begonnen.
Aannemer Reer is gestart met het slopen van de garageboxen. Daarna wordt ook het voormalige appartementencomplex gesloopt. Naar verwachting is het werk nog voor de jaarwisseling klaar.
Het terrein kan nu gebruikt worden als parkeerplaats.
De Blaauwlocatie maakt deel uit van de plannen voor het centrum van Winschoten. Samen met de nabijgelegen Lucas-locatie werkt de gemeente aan een plan voor beide gebieden. Het is de bedoeling om hier vooral woningen te bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 180 tot 200 woningen. Het gaat om verschillende soorten woningen, van sociale huur tot woningen in de vrije sector.
Bron: Gemeente Oldambt