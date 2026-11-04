Solidago; de nieuwe naam voor Odd Fellow Club in Winschoten

WINSCHOTEN – Na ruim drie jaar krijgt de Odd Fellowclub Guldenroede een nieuwe roepnaam: Solidago.
Toen in januari 2023 Odd Fellowclub Guldenroede Club no 07 van start ging, kreeg die de mooie naam Guldenroede mee.Deze plant staat symbool voor de vereniging.
De Solidago Virgaurea is de inheemse variant van de Guldenroede. De plant wordt ongeveer 1 meter hoog en heeft prachtige goudgele bloemen. De kleur geel straalt warmte en licht uit. De Latijnse naam Solidare staat, vanwege de geneeskrachtige werking, voor Heelheid Brenger. Bijen en andere insecten zijn trouwe bezoekers van deze plant.
Na ruim drie jaar krijgt de club een nieuwe roepnaam. Solidago.
De reden ervan is, dat de naam Guldenroede door de buitenwacht op een aantal manieren gebruikt werd, die andere denkbeelden teweegbracht. Omdat dat onverbeterlijk bleek te zijn, is gekozen om de naam te veranderen en wordt daarvoor de Latijnse variant gebruikt. Guldenroede, een prachtige plant, Solidago een mooie naam voor de Odd Fellowclub.
Meer weten over Solidago en de Odd Fellows, ga naar onze website www.solidagoclub.nl en Facebook solidagoclub.nl
Bron: Ricky van den Aker