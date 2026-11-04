Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Janny de Vries – In memoriam: Henk Puister 

09.45 Henriette Huls – Informatieavond middelengebruik Vlagtwedde

10.15 Adri Kruijer – Accordeon festival in Hoogezand

10.45 Miranda Boer – Zwerfsmoesjes

11.15 Herma Hemmen – Isolatiemarkt/Bespaar Cafe in RSG in Ter Apel

11.45 Ester Boekholt – Goud 67+ in Pekela

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---