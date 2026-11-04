Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.15 Janny de Vries – In memoriam: Henk Puister
09.45 Henriette Huls – Informatieavond middelengebruik Vlagtwedde
10.15 Adri Kruijer – Accordeon festival in Hoogezand
10.45 Miranda Boer – Zwerfsmoesjes
11.15 Herma Hemmen – Isolatiemarkt/Bespaar Cafe in RSG in Ter Apel
11.45 Ester Boekholt – Goud 67+ in Pekela
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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