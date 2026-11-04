Wim van der Kuip is nachtburgemeester tijdens Museumnacht Westerwolde

OUDESCHANS – Beeldend kunstenaar, muzikant en componist Wim van der Kuip uit Oudeschans is dit jaar de nachtburgemeester van Museumnacht Westerwolde. Tijdens de tweede editie van het evenement, op zaterdag 14 november, geeft hij op muzikale wijze kleur aan de avond. Speciaal voor de museumnacht schreef hij een lied en verzamelde hij enkele regionale zangtalenten. Samen trekken zij langs de deelnemende musea.

Na de succesvolle eerste editie openen zeven musea in Westerwolde opnieuw hun deuren voor bezoekers die de regio eens op een andere manier willen beleven. Tussen 19.00 en 24.00 uur staat de omgeving in het teken van cultuur, muziek, theater en geschiedenis, met het donker als verbindend thema.

Westerwolde is een van de plekken in Nederland waar het nog echt donker kan worden. Die duisternis vormt het decor voor een avond met uiteenlopende activiteiten, zowel binnen als buiten de musea.

Muziek, theater en geschiedenis

Het programma biedt voor bezoekers van verschillende leeftijden en interesses iets bijzonders. Zo kunnen bezoekers bij de Burcht Wedde tijdens een theatrale rondgang ontdekken hoe het afliep met de geheime liefde van Joffer Allegonda van Swinderen. In Museum Klooster Ter Apel is een voorstelling te zien van de theaterklas van het RSG.

In Vesting Bourtange kunnen bezoekers onder begeleiding historische gevels ontdekken. Bij Kamp de Beetse staat de geschiedenis van het voormalige kamp centraal en in Vestingmuseum Oudeschans zijn bijzondere bodemvondsten te bekijken. Ook kunst krijgt een bijzondere plek tijdens de avond: met een zaklamp kunnen bezoekers de kunstwerken bekijken, terwijl bij het MOW een kunstenaar met vuur aan het werk gaat.

Bij het Dinosaurium kunnen bezoekers met een fakkel een verlichte wandeling maken tussen de eeuwenoude mammoetbomen. Daarnaast zijn er liveoptredens, een mini-college over bierbrouwen en activiteiten waarbij bezoekers zelf een lichtje kunnen knutselen.

Twee bijzondere bustours

Ook de reis tussen de musea maakt dit jaar deel uit van de belevenis. Er rijden twee oldtimerbussen, elk met een eigen route en programma. Onderweg vertelt een verhalenverteller over de omgeving en wachten de passagiers verschillende extra’s. Wie liever zelf de route bepaalt, kan de musea ook op eigen gelegenheid bezoeken.

De zeven deelnemende locaties zijn Museum Vesting Bourtange, Kamp de Beetse in Sellingen, Museum Klooster Ter Apel, Vestingmuseum Oudeschans, het Dinosaurium, Burcht Wedde en het MOW | Museum Westerwolde.

Voor Wim van der Kuip vormt zijn rol als nachtburgemeester een combinatie van zijn verschillende artistieke activiteiten. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij actief als muzikant en componist. Met zijn speciaal geschreven lied en de regionale zangtalenten verbindt hij de verschillende locaties tot een muzikaal lint door Westerwolde.

Tickets en informatie

Bezoekers kunnen vooraf online een passe-partout kopen waarmee meerdere musea voordelig te bezoeken zijn. Ook reserveringen voor de bustours verlopen via de website. Reguliere tickets zijn daarnaast ter plaatse verkrijgbaar.

Het volledige programma en meer informatie over de kaartverkoop zijn te vinden op www.museumnachtwesterwolde.nl.

De Museumnacht Westerwolde wordt mede mogelijk gemaakt door Leader, de Emmaplein Foundation, het Cultuurfonds, het Gebiedsfonds Westerwolde en het Stichting Wildervank Fonds.